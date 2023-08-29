А ведь было ещё и первое полугодие.

По некоторым оценкам, NVIDIA предстоит в следующем году увеличить объёмы поставок ускорителей вычислений в три раза, поэтому сейчас она активно занимается обеспечением условий для подобного роста, ибо не выпускает сама конечную продукцию, а полагается на подрядчиков и поставщиков. Из формы квартального отчёта 10-Q можно узнать, что только в текущем полугодии NVIDIA наберёт обязательств в этой сфере на сумму $8,4 млрд. По состоянию на 30 июля текущего года только обязательства будущих периодов на срок до 2029 года в сфере поставок компонентов партнёрами достигали $11,15 млрд. Сейчас в календаре NVIDIA идёт 2024 фискальный год.

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Источник изображения: NVIDIA

Если добавить к этой сумме обязательства на сумму $4,31 млрд, не связанные с поставкой продукции, то общая сумма вырастет до $15,46 млрд. К первой из категорий относятся, например, долгосрочные соглашения на оказание облачных услуг на сумму $3,5 млрд. Подчеркнём, что эти суммы распределяются, пусть и неравномерно, до 2029 года как минимум.

При этом видно, что в текущем полугодии NVIDIA располагает обязательствами по оплате услуг и продукции перед контрагентами на сумму $8,4 млрд. На весь следующий год на соответствующие нужды заложено $3,96 млрд. Видно, что ради обеспечения кратного увеличения объёмов поставок ускорителей вычислений NVIDIA готова предоставлять партнёрам серьёзные финансовые гарантии.

Если компании в итоге не требуется то количество продукции, которая она заказала у подрядчиков и партнёров, NVIDIA приходится списывать денежные суммы, связанные с исполнением таких обязательств. Например, в прошлом квартале такие потери на уровне складских излишков составили $84 млн, а по итогам всего первого полугодия они достигли $134 млн.