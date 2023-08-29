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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Финансовый директор NVIDIA в конце мая выручила от продажи акций компании почти $2,5 млрд
Неплохая прибавка к жалованию для жительницы солнечной Калифорнии.

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Система материального поощрения руководства многих публичных компаний построена таким образом, что они время от времени получают возможность покупать акции нанявших их эмитентов по цене гораздо ниже рыночной, а затем продавать их по более высокому курсу. Периодически подобной практикой пользуется и финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), как можно судить по отчётности компании перед американскими регуляторами.

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Источник изображения: NVIDIA

В конце мая этого года Колетт Кресс реализовала на фондовом рынке 6124 принадлежащих её акций NVIDIA на общую сумму $2 489 467,24. По сути, курс реализации акций составил по состоянию на 30 мая текущего года $406,5 за штуку. Если бы финансовый директор компании продавала эти акции по текущему курсу $468,35, то заработала бы ещё больше, но у подобных сделок есть свои определяемые корпоративной политикой временные рамки. Очевидно лишь то, что в росте доверия инвесторов к NVIDIA руководство компании заинтересовано прямым и непосредственным образом.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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