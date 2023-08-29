Неплохая прибавка к жалованию для жительницы солнечной Калифорнии.

Система материального поощрения руководства многих публичных компаний построена таким образом, что они время от времени получают возможность покупать акции нанявших их эмитентов по цене гораздо ниже рыночной, а затем продавать их по более высокому курсу. Периодически подобной практикой пользуется и финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), как можно судить по отчётности компании перед американскими регуляторами.

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Источник изображения: NVIDIA

В конце мая этого года Колетт Кресс реализовала на фондовом рынке 6124 принадлежащих её акций NVIDIA на общую сумму $2 489 467,24. По сути, курс реализации акций составил по состоянию на 30 мая текущего года $406,5 за штуку. Если бы финансовый директор компании продавала эти акции по текущему курсу $468,35, то заработала бы ещё больше, но у подобных сделок есть свои определяемые корпоративной политикой временные рамки. Очевидно лишь то, что в росте доверия инвесторов к NVIDIA руководство компании заинтересовано прямым и непосредственным образом.