Для нужд мобильного рынка это вполне достаточно.

Англоязычный ресурс ExtremeTech взял на себя труд изложить в понятных выражениях результаты изысканий представителей японского сайта ASCII, который по итогам интервью с представителями Intel смог раздобыть фотографию образца процессора Meteor Lake, который найдёт применение в мобильном сегменте к концу текущего года. Каждый процессор состоит из четырёх кристаллов, и содержащий вычислительные ядра чип выпускается компанией Intel самостоятельно по так называемому техпроцессу Intel 4, ранее известному как 7-нм, и впервые подразумевающему использование EUV-литографии в серийных масштабах.

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Источник изображения: ASCII

С одной кремниевой пластины, по оценкам японского источника, Intel может получать до 730 кристаллов размерами 8,3 х 8,9 мм. Если предположить, что годными на данном этапе окажутся только около половины кристаллов, а Intel может на предприятии в Орегоне выпускать по 1000 таких кремниевых пластин в месяц, то объёмы выпуска процессоров Meteor Lake в целом на первых порах не должны превысить 365 000 экземпляров в месяц.

В составе мобильных процессоров Meteor Lake будут и кристаллы, выпускаемые компанией TSMC по 5-нм и 6-нм техпроцессам, если верить отдельным источникам. Помимо предприятия в штате Орегон, Intel собирается наладить выпуск компонентов по технологии Intel 4 на своей площадке в Ирландии.