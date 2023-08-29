В этой сфере должно быть меньше неожиданностей, как пояснили американские чиновники.

Как выяснило издание Nikkei Asian Review, делегация американских чиновников во главе с министром торговли США Джиной Раймондо (Gina Raimondo) на этой неделе посетила Пекин с вполне конкретной целью — была создана двухсторонняя рабочая группа, которая на регулярной основе будет обсуждать состояние дел в сфере торговли и экспортных ограничений. Совещание по ситуации в полупроводниковой отрасли состоится уже завтра с участием заместителей министров торговли обеих стран, а раз в году министры будут встречаться лично.

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Источник изображения: AP и неуместная фантазия автора

Власти США в лице Джины Раймондо хоть и не стали демонстрировать готовности сдержать расширение санкций против КНР, заявили о необходимости их концентрации в сферах, непосредственно влияющих на национальную безопасность. Представители американской делегации призвали развивать туризм, а также предложили китайским коллегам активнее приобретать гражданские самолёты Boeing, импорт которых в КНР за четыре предыдущих года сократился на 70%. Джина Раймондо попыталась внушить китайским коллегам мысль о том, что санкции США направлены лишь на обеспечение национальной безопасности и соблюдение прав человека, и не имеют своей целью сдерживание развития китайской экономики в целом.