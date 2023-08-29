Компания-старожил требует справедливости.

В окрестностях Дрездена два предприятия по выпуску чипов, ныне принадлежащие GlobalFoundries, начали функционировать ещё при компании AMD около четверти века назад, но нынешние владельцы выражают недовольство решением немецких властей выделить около 5 млрд евро субсидий на поддержку конкурирующего проекта TSMC, который будет реализован по соседству. За все 25 лет деятельности в этой местности, как признались представители GlobalFoundries изданию Handelsblatt, финансовая поддержка со стороны правительства страны даже не приблизилась к подобным масштабам.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Во-вторых, как поясняют представители GlobalFoundries, проект TSMC подразумевает участие в нём крупных клиентов компании в лице Bosch, Infineon и NXP, что также вызывает недовольство этого контрактного производителя, давно обосновавшегося на европейской земле. Как только соответствующая инициатива пройдёт регистрацию в Брюсселе, GlobalFoundries намеревается подать официальную жалобу в Еврокомиссию на нарушение условий справедливой конкуренции.