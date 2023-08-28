Первая уже представила свою память такого типа.

Довольно поздно занявшись выпуском памяти типа HBM, американская компания Micron Technology неплохо продвинулась в поставках микросхем типа GDDR6 для нужд компании NVIDIA, использующих их в своих графических ускорителях. По прогнозам IGI, на которые ссылается Business Korea, ёмкость рынка памяти типа GDDR в период с 2018 по 2030 годы увеличится в полтора раза до $4,8 млрд, поэтому у южнокорейских производителей появляется шанс побороться за своё место в этом сегменте.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Прежде всего, Samsung уже представила память типа GDDR7 и скоро начнёт снабжать клиентов образцами соответствующих микросхем. Конкурирующая SK hynix планирует представить свою память такого типа до конца текущего года, а вот Micron вряд ли сделает это до первой половины следующего года. Подобный график позволяет Samsung рассчитывать на крупные заказы на поставку GDDR7 со стороны NVIDIA. Главное, чтобы игровой рынок не столкнулся с очередными проблемами типа затоваривания или покупательской осторожности в условиях макроэкономических трудностей.