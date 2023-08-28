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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Анонс Apple iPhone 15 и Apple Watch Series 9 запланирован на 12 сентября
Когда уже отгорят костры рябин.

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Представитель редакции Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) вчера опубликовал не только традиционно подробный прогноз о нововведениях в семействе планшетов iPad, но и назвал дату презентации новых устройств Apple, которая якобы намечена на 12 сентября этого года. В этот день, как ожидается, будут представлены смартфоны семейства iPhone 15 и часы Watch Series 9.

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Источник изображения: Bloomberg

По данным источника, приём заказов на новинки начнётся 15 сентября, а купить их из наличия в фирменных магазинах можно будет с 22 сентября. Непосредственно структура презентации iPhone 15 будет напоминать прошлогоднюю. Всем следящим за трансляцией покажут записанное заранее мероприятие с докладами представителей Apple, а приглашённых в штаб-квартиру компании журналистов сразу после завершения трансляции познакомят с образцами новой продукции. В октябре Apple рассчитывает представить новые ПК на основе процессоров поколения M3, но пока нет ясности, будет ли для этого организовываться отдельное мероприятие.

#apple #iphone 15 #презентация
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