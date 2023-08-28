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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD купила за $2,2 млрд китайские предприятия Jabil
Для американской компании содержать китайские активы становилось всё более рискованным занятием.

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Бизнес подрядчиков Apple в азиатском регионе в последнее время регулярно меняет собственников, и агентство Reuters сегодня сообщило, что китайская компания BYD Electronics, принадлежащая автопроизводителю BYD, выложит $2,2 млрд за предприятия Jabil по выпуску печатных плат для мобильных устройств в китайских городах Чэнду и Уси. Формально Jabil считается американской компанией, но её китайские предприятия принадлежат дочерней структуре в Сингапуре.

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Источник изображения: Reuters

BYD сможет использовать данные китайские площадки и для выпуска печатных плат для бортовых электронных систем своих электромобилей, а сама Jabil хочет использовать вырученные от продажи средства для расширения бизнеса в новых сегментах рынка типа электромобилей, альтернативной энергетике, здравоохранении и облачных системах искусственного интеллекта. К слову, BYD Electronics выпускает для Apple планшеты iPad на предприятиях в Китае и Вьетнаме, поэтому и предприятия Jabil тоже могут быть ориентированы на работу с этим заказчиком.

#китай #китайские производители #сделка #byd #jabil
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