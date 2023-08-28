Компактные машины на электротяге, по всей видимости, будут предназначаться для такси.

Эту неделю китайские компании XPeng Motors и Didi, как сообщает Reuters, начали с объявления о сделке, по условиям которой первой достанется бизнес последней по разработке «умных» автомобилей, а вторая получит 3,25% акций XPeng — текущая стоимость такого пакета оценивается в $744 млн.

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Источник изображения: Reuters

Компания XPeng, которая до сих пор специализировалась на выпуске достаточно дорогих электромобилей, в следующем году представит дочернюю марку (с рабочим названием MONA), под которой начнёт выпускать компактные электромобили стоимостью $20 000. Вполне возможно, они найдут применение в сервисах такси, обслуживаемых компанией Didi. Последняя также сохраняет за собой право увеличить пакет принадлежащих ей акций XPeng.

Ранее Didi рассчитывала в сотрудничестве с прочими китайскими автопроизводителями предложить к 2025 году роботизированные такси. Возможно, теперь компания сосредоточится в рамках этой инициативы на сотрудничестве с XPeng Motors. Последняя рассчитывает за счёт этой сделки нарастить объёмы выпуска электромобилей и снизить издержки.