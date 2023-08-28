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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
Возле дома твоего, возле дома, возле дома твоего…

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Вечер минувшей пятницы, как сообщает ресурс Barron’s, Илон Маск (Elon Musk) провёл, разъезжая на оснащённой автопилотом машине марки Tesla по улицам Пало-Альто в Калифорнии. Официальная цель поездки была найти дом, где проживает Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), хотя об успехе затеи по проведённой его оппонентом трансляции судить сложно. Проколесив более сорока минут по городу преимущественно в режиме автопилота (FSD), Маск и его компаньоны так и не нашли дом Цукерберга.

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Источник изображения: X

О том, что два миллиардера некоторое время назад пытались договориться о выяснении отношений на ринге, напомнила разве что шуточка Маска о вероятности сбить Цукерберга машиной во время поездки, чтобы «добавить остроты» ситуации и всё-таки вызвать его на бой. За всё время трансляции Маск только один раз вмешался в управление электромобилем, когда автоматика некорректно истолковала сигнал дополнительной секции светофора. Поездка осуществлялась в ясную погоду в светлое время суток, что дополнительно способствовало корректной работе автоматики. Разумеется, в большей степени это видео было ориентировано на демонстрацию способностей системы FSD компании Tesla, чем на провоцирование дальнейшего обсуждения маловероятной встречи Маска и Цукерберга на ринге.

#tesla #илон маск #автопилот #марк цукерберг
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