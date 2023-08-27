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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские учёные настаивают на продлении соглашения о сотрудничестве с КНР
Оно действует с 1979 года.

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С 1979 года, как сообщает Nikkei Asian Review, между США и КНР каждые пять лет подписывалось соглашение о научно-техническом сотрудничестве, но в июне этого года группа парламентариев начала выступать против его продления. Как всегда, китайскую сторону начали упрекать в использовании американских разработок для усиления своей оборонной мощи. Тем не менее, на уходящей неделе Госдеп США заявил, что намеревается продлить действие соглашения с КНР на шесть месяцев.

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Источник изображения: Reuters

При этом два профессора Стэнфордского университета успели всего за неделю собрать более тысячи подписей среди представителей научного сообщества США к открытому письму с просьбой к властям сохранить действие данного соглашения с КНР. По их словам, разрыв научных связей с китайскими коллегами нанесёт вред самим США, а потому его нельзя допустить.

#сша #китай #наука и изобретения #международное сотрудничество
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