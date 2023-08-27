За два года.

Среди верящих в дальнейший успех бизнеса NVIDIA числятся и аналитики Piper Sandler, которые заявили, что курс акций компании способен вырасти ещё на 35% относительно текущих позиций, до $620 за штуку. В текущем квартале, по мнению авторов аналитической записки, выручка NVIDIA в серверном сегменте вырастет последовательно на 21% до $12,5 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

По итогам следующего фискального года, как считают специалисты Piper Sandler, выручка NVIDIA в серверном сегменте способна вырасти более чем до $60 млрд. Если сравнивать с показателями предыдущего фискального года, это будет соответствовать четырёхкратному увеличению. Данных по текущему фискальному году, который завершится в январе, пока нет, но последовательный прирост при имеющейся динамике будет более скромным.