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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML уже перевыполнила годовой план по выручке в Китае по итогам июля
С сентября вступят в силу новые санкции, китайские клиенты торопятся закупить оборудование.

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Как напоминает South China Morning Post, в январе компания ASML заявила, что Китай в её внешнеторговой деятельности должен будет по итогам текущего года составить 14% совокупной выручки или около $2,36 млрд. По информации JW Insights, опирающейся на статистику китайских таможенных органов, только за семь месяцев этого года литографического оборудования из Нидерландов в КНР было ввезено на сумму $2,58 млрд. Другими словами, с учётом главенствующего положения ASML на рынке, компания наверняка уже перевыполнила свой годовой план в Китае на $220 млн, хотя до конца года ещё остаётся пять месяцев.

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Источник изображения: ASML

Причина такого роста интенсивности импорта оборудования для изготовления чипов в Китай из Нидерландов очевидна — с первого сентября власти последней из стран введут дополнительные ограничения на поставку во вторую некоторой части литографических сканеров, предназначенных для работы с DUV-литографией. Китайские клиенты по этой причине так ускорили закупку оборудования, что в июле в денежном выражении импорт вырос почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#китай #санкции #китайские производители #asml #нидерланды
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