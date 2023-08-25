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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония наверняка продолжит усиливать санкции против Китая в сфере поставок литографического оборудования
В этом уверены аналитики DigiTimes Research.

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Эксперты DigiTimes Research склоняются к мнению, что введённые властями Японии 23 июля экспортные ограничения на поставку некоторых видов литографического оборудования в Китай в дальнейшем будут только расширяться. Сейчас в этот перечень попадают до 23 наименований оборудования, используемого на различных этапах производства полупроводниковых компонентов. По отдельным направлениям степень зависимости китайских производителей чипов от японского оборудования настолько высока, что внешнеполитические союзники США не упустят возможности воспользоваться этой уязвимостью для усиления давления на КНР.

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Источник изображения: AFP

Не секрет, что в сегменте литографических систем 95% мирового рынка контролируется тремя компаниями: ASML (Нидерланды), Canon и Nikon (Япония). Обе страны уже втянуты властями США в процесс консолидации экспортных ограничений в отношении КНР. В сфере оборудования для травления кремниевых пластин на американские и японские компании тоже приходится более 90% мирового рынка. Оборудование для нанесения тонкоплёночных покрытий тоже на 80-90% контролируется компаниями из США, Японии, Нидерландов и Швейцарии.

В прошлом году, как отмечают представители DigiTimes Research, на долю японского оборудования приходилось около 31% китайского импорта, тогда как США и Нидерланды уже довольствовались 16 и 14% соответственно в силу более раннего введения санкций в отношении КНР. Стало быть, именно на японском направлении власти США будут «дожимать» китайский импорт по этим типам оборудования. Правила экспортного контроля Японии пока охватывают только половину ассортимента поставляемого за пределы страны оборудования для нанесения тонкоплёночных покрытий в сфере литографии. В этом отношении, конечно, японские и американские чиновники способны реализовать имеющийся потенциал для ухудшения ситуации с китайским импортом.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство #сша #китай #санкции #япония
Источник: digitimes.com
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