Тема гораздо серьёзнее, чем одноимённое опыление.

Годы технологического могущества Huawei Technologies в сфере сотовой связи не прошли бесследно для китайской компании, которая с 2019 года находится под беспрецедентным давлением американских санкций. Пока они не распространяются на сферу патентного права и сопутствующих экономических отношений, а потому Huawei старается активнее заключать соглашения с теми компаниями, которые заинтересованы в использовании её разработок.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Правда, в случае с Ericsson приходится говорить о перекрёстном лицензировании. Это значит, что Huawei в результате заключённого на этой неделе соглашения со шведским конкурентом получила возможность не только взимать плату за использование своих патентов, но и платит что-то Ericsson за доступ к её разработкам. Соглашение охватывает широкий спектр стандартов вроде 3GPP, ITU, IEEE и IETF, а также технологии передачи данных в сетях 3G, 4G и 5G. На каких финансовых условиях заключено это многолетнее соглашение о перекрёстном лицензировании, не уточняется, но Huawei поясняет, что старалась максимально учесть интересы обеих сторон.