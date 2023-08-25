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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Угроза перепроизводства в условиях географического обособления полупроводниковой отрасли никого не волнует
Если речь заходит об угрозах национальной безопасности.

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Ежегодное собрание TPI Forum в Аспене, штат Колорадо, как отмечает Nikkei Asian Review, объединило чиновников, представителей академической сферы и полупроводниковой отрасли для обсуждения актуальных проблем, стоящих перед ней. Некоторые из экспертов предостерегли власти США от увлечения субсидированием национальной полупроводниковой отрасли, поскольку опыт Китая в этой области показывает, что подобные меры не слишком эффективны в качестве стимула для развития национальной промышленности. Коррупция и неэффективное использование государственных средств могут помешать достижению благой, в своём изначальном толковании, цели.

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Источник изображения: Reuters

Собственно, даже в истории развития США эксперты находят примеры не самого эффективного расходования государственных средств, направленных на исследования и разработки. Некоторые аналитики считают, что локализация центров развития полупроводниковой промышленности сразу в нескольких регионах в конечном итоге переведёт к избытку производственных мощностей. Правительства готовы пренебрегать этой угрозой, списывая всё на интересы национальной безопасности. С экономической же точки зрения все эти усилия по «импортозамещению» и локализации производств не имеют особого смысла. Впрочем, как дал понять один из участников мероприятия, к экономистам в наше время никто особо не прислушивается.

Европа, изначально рассчитывавшая наблюдать за противостоянием США и Китая со стороны, теперь вынуждена окончательно склониться к союзу с первой из стран, хотя это не всегда соответствует её экономическим интересам, как отметили участники встречи.

#аналитика #полупроводники #сша #китай #санкции #европа
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