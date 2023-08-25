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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Скидки на ноутбуки сохранятся до конца этого года
Такой вот back-to-school, ребята!

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Для производителей ПК и комплектующих затоваривание складов после завершения пандемии оказалось проблемой, с которой они рассчитывали справиться в течение первого полугодия, но ставки на более быстрое восстановление спроса в Китае себя не оправдали, и теперь DigiTimes сообщает, что скидки на ноутбуки со стороны как торговых сетей, так и самих производителей могут сохраниться до конца текущего года.

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Источник изображения: DigiTimes

Отдельно сообщается, что сами производители ноутбуков перешли от долгосрочного планирования закупок к краткосрочному. Это говорит о том, что производители ноутбуков не могут быть уверены в своей способности продавать ровно столько продукции, сколько им удастся выпустить в течение одного производственного цикла. Стабилизация спроса пока не проглядывается, поэтому производители ноутбуков стараются не рисковать.

#аналитика #ноутбуки
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