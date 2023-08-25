Нужно не отставать от TSMC и Intel.

Ресурс DigiTimes сообщает, что в попытках получить дополнительные крупные заказы на контрактное производство чипов компания Samsung Electronics проведёт тематические мероприятия Samsung Foundry Forum не только в США, где они традиционно имеют место в силу наличия профильного предприятия в штате Техас, но и в Германии, а также Японии.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Как можно судить по активности конкурирующих Intel и TSMC, обе страны являются перспективными направлениями для строительства предприятий, способных выпускать чипы «на заказ». По крайней мере, TSMC готова построить новые предприятия и в Японии, и в Германии, а Intel соответствующий проект собирается реализовывать только в Германии. Чтобы побороться за клиентов с двумя основными конкурентами, Samsung в этих странах проведёт тематические мероприятия с привлечением потенциальных заказчиков.