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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix ищет внутренние кадровые резервы для упаковки микросхем памяти типа HBM3
Они нужны NVIDIA и прочим клиентам.

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Сейчас южнокорейская компания SK hynix является крупнейшим поставщиком памяти типа HBM3 для ускорителей NVIDIA, используемых в серверном сегменте. Высокий спрос на них привёл к тому, что по итогам следующего года компания одних только H100 планирует выпустить от трёх до четырёх раз больше, чем в текущем году. При этом уже сейчас возможности партнёров в сфере поставок микросхем HBM3 и упаковке готовых изделий являются ограничивающими дальнейшую экспансию факторами.

Как сообщает Business Korea, компания SK hynix вынуждена в срочном порядке заниматься переквалификацией части сотрудников, чтобы те смогли перейти на работу в подразделение, отвечающее за упаковку микросхем памяти HBM3. Это лишний раз доказывает, что производителям компонентов приходится оперативно перестраиваться под растущие потребности NVIDIA и её клиентов.

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Источник изображения: SK hynix

Пока речь идёт о десятках специалистов, которым придётся сменить профиль деятельности. Возможно, в масштабах всей отрасли такое количество не кажется большим, но производство памяти отличается высокой степенью автоматизации, и даже довольно крупное предприятие может обходиться не самым многочисленным персоналом.

#nvidia #полупроводники #sk hynix #hbm3
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