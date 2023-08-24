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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Производитель be quiet! анонсировал процессорные кулеры Dark Rock Pro 5 и Dark Rock Elite
Топовые решения за большие деньги.

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Бренд be quiet! привёз на выставку gamescom 2023 несколько своих новых аппаратных решений, среди которых оказались новые производительные системы воздушного охлаждения Dark Rock Pro 5 и Dark Rock Elite. Точные характеристики новых устройств производитель пока не стал раскрывать, но пообещал выпустить новинки в продажу в конце октября. Ближе к дате запуска появится информация о ценах.

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Dark Rock Pro 5 — это, как несложно догадаться, прямой продолжатель идей, заложенных в Dark Rock Pro 4. Показатели высокой производительности тут приятно дополняются низким уровнем шума при работе.

А вот уже Dark Rock Elite — штука «элитарная» для самой взыскательной публики. Максимальная производительность, самые лучшие характеристики и, скорее всего, высокая цена. Элитный кулер снабжён ARGB-подсветкой, которая должна прийтись по душе сборщикам уникальных систем с «цветастым» наполнением.

Самое важное, о чём be quiet! заявляют уже сейчас, заключается в том, что по уровню производительности Dark Rock Pro 5 смог превзойти четвёртую версию. Этого удалось добиться в том числе благодаря применению новых вентиляторов Silent Wings. У кулера есть переключатель режимов вентиляторов, который позволит выбирать между максимальной производительностью или тихой работой.

Что до Dark Rock Elite, то данное решение, по заявлению производителя, готово предложить максимально возможную для воздушного процессорного кулера эффективность и воздушный поток. Кулер тоже получил вентиляторы Silent Wings и переключатель режимов работы. Также Elite-версия получила новую систему крепления фронтального вентилятора, обеспечивающую совместимость с большинством материнских плат и модулей памяти на рынке.

#кулеры #be quiet #dark rock elite #dar rock pro 5
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