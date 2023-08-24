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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD может обратиться к Samsung для выпуска своих ускорителей вычислений
Поскольку при распределении услуг TSMC пользоваться приоритетом наверняка будет NVIDIA.

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Фактически, на сайте NVIDIA ещё не появился подробный отчёт по форме 10-Q, а отраслевые аналитики уже пытаются разобраться, как обстоят дела с наращиванием поставок ускорителей вычислений. Представители руководства компании лишь заверили инвесторов, что от квартала к кварталу объёмы производства этих востребованных компонентов будут увеличиваться вплоть до конца следующего года как минимум, но отказались выражать график экспансии в процентах, хотя их об этом и попросили присутствующие на квартальном отчётном мероприятии аналитики.

Издание DigiTimes со ссылкой на эксперта по имени Эндрю Лю (Andrew Lu) заявляет, что складские запасы продукции NVIDIA по итогам второго квартала сократились до 3,2 месяца против ожидавшихся в начале прошлого квартала 3,5 месяца. Последовательно запасы сократились на 41%, но выросли на 4% в годовом сравнении.

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Источник изображения: NVIDIA

Как считает автор исходной публикации, в текущем квартале складские запасы NVIDIA продолжат сокращаться на фоне высокого спроса на её продукцию в серверном сегменте. В связи с высокой нагрузкой на TSMC со стороны NVIDIA, по мнению эксперта, AMD выпуск своих ускорителей вычислений может поручить Samsung Electronics. Тем более, что в последнем случае она может «в придачу» получить и более дешёвую память типа HBM3, которую Samsung производит собственными силами.

#nvidia #samsung #аналитика #tsmc #hbm3
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