Октябрь не станет для них крайней возможностью закупить нужное оборудование для своих китайских предприятий.

Осенью прошлого года южнокорейские производители памяти Samsung и SK hynix оказались в неловком положении, поскольку основную часть своей продукции они выпускают на собственных предприятиях в Китае, а власти США с октября запретили поставку в КНР некоторых типов оборудования для производства полупроводниковых компонентов. В дальнейшем Samsung и SK hynix были освобождены от необходимости подавать заявки на экспортные лицензии США, но срок действия послаблений должен был выйти в октябре текущего года.

Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные отраслевые источники, власти США решили продлить действие данных льгот, причём не только для южнокорейских, но и тайваньских компаний, располагающих предприятиями на территории Китая.

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Источник изображения: Reuters

Примечательно, что на следующей неделе с визитом в Китай должна отправится министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), и целью переговоров с её участием как раз должна стать выработка мер, препятствующих дальнейшей эскалации взаимных санкций двух стран в сфере поставок полупроводниковой продукции.