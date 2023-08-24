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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Продажи программного обеспечения уже приносят NVIDIA сотни миллионов долларов ежегодно
И будут приносить только больше в дальнейшем.

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На квартальной отчётной конференции финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) с подачи одного из гостей мероприятия вернулась к теме определения величины доли программного обеспечения в структуре совокупной выручки компании. Во-первых, как она пояснила, программная составляющая входит в стоимость почти каждого продукта марки.

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Источник изображения: NVIDIA

При этом в последние годы NVIDIA поставляет программное обеспечение и отдельно от аппаратного. Поток профильной выручки только растёт, и на данный момент он оценивается в сотни миллионов долларов США ежегодно самими представителями NVIDIA. В дальнейшем эта доля выручки будет только расти. Как ранее отмечала Колетт Кресс, со временем профильная часть выручки может быть выделена в обособленную статью финансовой отчётности компании.

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