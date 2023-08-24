За эквивалент $2500.

Дата презентации электрического пикапа Cybertruck до сих пор не определена, но как сообщает Electrek, компания Tesla уже начала распространять приглашения на соответствующее мероприятие, причём весьма оригинальным способом. Клиенты компании могут обменять 30 000 баллов фирменной бонусной программы на приглашение, дающее право одному совершеннолетнему человеку со своим спутником побывать на презентации Cybertruck.

реклама

Источник изображения: Tesla

Сопутствующие расходы на проживание и дорогу не возмещаются, приглашение лишь даёт право присутствовать на мероприятии, которое пройдёт в столице Техаса Остине, где расположена и штаб-квартира Tesla, помимо предприятия, на котором уже началась сборка пикапов. Примечательно, что указанные 30 000 баллов можно потратить альтернативным образом, получив на них фирменных аксессуаров на эквивалент $2500. Дату проведения презентации Tesla обещает обнародовать позже.