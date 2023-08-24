Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla начала продавать приглашения на презентацию пикапа Cybertruck
За эквивалент $2500.

реклама

Дата презентации электрического пикапа Cybertruck до сих пор не определена, но как сообщает Electrek, компания Tesla уже начала распространять приглашения на соответствующее мероприятие, причём весьма оригинальным способом. Клиенты компании могут обменять 30 000 баллов фирменной бонусной программы на приглашение, дающее право одному совершеннолетнему человеку со своим спутником побывать на презентации Cybertruck.

реклама

Источник изображения: Tesla

Сопутствующие расходы на проживание и дорогу не возмещаются, приглашение лишь даёт право присутствовать на мероприятии, которое пройдёт в столице Техаса Остине, где расположена и штаб-квартира Tesla, помимо предприятия, на котором уже началась сборка пикапов. Примечательно, что указанные 30 000 баллов можно потратить альтернативным образом, получив на них фирменных аксессуаров на эквивалент $2500. Дату проведения презентации Tesla обещает обнародовать позже.

#tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мексика должна стать для Tesla главной производственной базой
Tesla интересуется альтернативным химическим составом для тяговых батарей
Tesla будет тратить почти $20 000 в год на присутствие в социальной сети X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
119
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
25
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
30
Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
+
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, убийство, теракт или многоходовочка
27
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
13
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
6
Уникальное озеро Байкал и его секреты
8
Япония пытается потеснить Китай на африканском рынке полезных ископаемых
1

Сейчас обсуждают

Валентина Викторовна
09:20
Резников. Словно шнырь при пиндосах.
Резников сообщил о получении первого истребителя F-16, но пока только в виде макета
Ligas
09:18
кроилово всегда ведет к попадалову.
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
rogi
09:11
и кто его будет спрашивать? без поддежки НАТО их укатают быстрей в разы
Зеленский: менять членство в НАТО на земли — это нечестный разговор и провокация
Docent
09:10
Меня больше печалит исчезновение 5,5-6" смартфонов. Для меня 6,5"-это уже лопата, а 6,8"-планшет с функцией телефона
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
DIP48
09:05
А может им это нравится.))) А то бы и этих скинули бы.)))
Бывший советник Залужного из США не советует использовать западные танки для прохода через мины
Арсен Алабердов
08:57
Автор - когда-то самыми крутыми были телики Грюндиг и Телефункен, сейчас ты вспомнишь про такие? Есть поделки с названием.. А Xiaomi вовсю продаются и никого не удивляют. Можно ещё и про Нокиа вспомни...
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
FelsheR-BAN100912
08:57
Сдохнет твоя старушка, сам поймешь зачем без "Ф". И стоит ли отбраковка копеечной переплаты за полноценный камень.)) Амд - ни причем, просто топы без интегрушек.)) И вариант взять какой-нибудь модный ...
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
corsi
08:49
Синие фанаты почти год не могли поиграть в игры, которые все прошли лет 7 назад? Ну нормально, потенцивал раскрывается. P.S. Самая выгодная карта по цена/производительность 5700 XT, а не эти поделки ...
Новые драйвера ускорили Intel Arc почти в два раза
FelsheR-BAN100912
08:48
А пойманные на остановках мужички еще дешевле.
Бывший советник Залужного из США не советует использовать западные танки для прохода через мины
Артём Николаев
08:47
С Эксмо я вообще орнул. На главной типа поддержка Украины, а в личном письме заверяют, что всё норм, никаких санкций) Всем нужны только бабки, все эти убеждения и ценности - пиар для даунов.
CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем