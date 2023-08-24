Переход на новую платформу в отрасли происходит раз в 15 лет, и сейчас мы находимся в начале цикла, как считает основатель компании.

Вполне предсказуемо, что на фоне взрывного спроса на ускорители вычислений NVIDIA для систем генеративного искусственного интеллекта аналитики высказывают озабоченность по поводу способности компании обеспечить этот спрос предложением. Как поясняет Bloomberg, на квартальной отчётной конференции глава компании Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) заверил присутствующих, что объёмы поставок данного вида продукции существенным образом увеличатся не только в этом году, но и в следующем.

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Источник изображения: NVIDIA

Руководитель NVIDIA признал, что увеличению объёмов поставок ускорителей вычислений необходимо уделять пристальное внимание, и компания делает это с особым старанием. Каждые 15 лет, по его словам, отрасль переходит на новую платформу, и это как раз тот процесс, очевидцами которого мы сейчас являемся. Напомним, что в сегменте ускорителей вычислений выручка NVIDIA в прошлом квартале выросла на 195% в годовом сравнении, а последовательно она увеличилась на 157%. Подобные темпы роста необходимо обеспечивать адекватными поставками продукции, и пока компания пытается внушить окружающим, что она с этим справляется. Во всяком случае, не будь она уверена в своих силах, она не стала бы прогнозировать достижение выручкой текущего квартала величины в $16 млрд.