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Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором квартале прибыль NVIDIA взлетела почти в десять раз
А выручка превзошла ожидания аналитиков, в серверном сегменте она оказалась рекордной.

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Выручка NVIDIA по итогам второго фискального квартала 2024 года, который в календаре компании завершился 30 июля, превзошла ожидания аналитиков и составила $13,51 млрд. В годовом сравнении она выросла на 101%, в последовательном на 88%, а основную часть этого прироста предсказуемо обеспечило серверное направление. В сегменте центров обработки данных выручка компании увеличилась сразу на 141% до рекордных $10,32 млрд, а последовательно она выросла на 171%. Чистая прибыль компании вообще выросла в девять с половиной раз до $6,19 млрд, а операционная прибыль и вовсе увеличилась в 13,6 раза до $6,8 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Норма прибыли при этом выросла с 43,5 до 70,1%, а по итогам текущего квартала компания рассчитывает поднять её до 72,5%. Выручка при этом должна достичь $16 млрд, так что отказываться от веры в положительную динамику своих финансовых показателей руководство NVIDIA и не думает. Напротив, основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) на отчётном мероприятии заявил, что в мире установлено серверного оборудования на $1 трлн, и весь этот объём имеет потенциал модернизации в связи с переходом на искусственный интеллект.

Источник изображения: NVIDIA

В игровом сегменте выручка NVIDIA выросла год к году на 22% до $2,5 млрд, превысив ожидания аналитиков. Руководство компании отметило, что после нормализации складских запасов спросом пользуются новые видеокарты поколения GeForce RTX 40, особенно в сегменте ноутбуков. Средства профессиональной визуализации сократили выручку в годовом сравнении на 24%, но увеличили на 28% до $379 млн в последовательном, и в этом отношении они оказались более зависимыми от влияния складских излишков. Автомобильное направление продемонстрировало рост выручки на 15% до $253 млн в годовом сравнении, но последовательно сократило её на те же 15% из-за низкого спроса на автомобили в Китае.

#nvidia #видеокарты #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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