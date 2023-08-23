Вопреки сильнейшим санкциям со стороны США и их союзников.

На страницах South China Morning Post появился загадочный материал, который ссылается на аналитический отчёт калифорнийской Dell’oro Group по состоянию дел на рынке базовых станций сетей сотовой связи, но при этом не оперирует никакими конкретными числовыми показателями. Прежде всего, отмечается, что этот рынок в прошлом квартале сокращался максимальными темпами за последние семь лет. Не исключено, что рынок в результате сократится и по итогам всего текущего года.

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Источник изображения: Bloomberg

Если Ericsson и Samsung Electronics на рынке оборудования для сетей сотовой связи столкнулись со снижением своей доли рынка в первой половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то Nokia зарегистрировала максимальный прирост своей доли в тот же период. Доля китайской Huawei Technologies, которую западные лоббисты пытаются выдавить из сотовых сетей во многих странах мира, в прошлом квартале достигла максимального значения за три последних года.