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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пекинское предприятие Xiaomi сможет выпускать по 200 000 электромобилей в год
Но в следующем году выпустит только половину этого количества.

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Как сообщило сегодня агентство Reuters, ранее в этом месяце компании Xiaomi удалось получить одно из двух необходимых для начала массового производства электромобилей разрешение от китайских регулирующих органов. При этом в июле компания завершила строить в Пекине новое предприятие, на котором и будет выпускаться электромобиль модели MS11, недавно замеченный на дорожных испытаниях в Китае и предсказуемо укрытый камуфляжной плёнкой.

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Источник изображения: Xiaomi

По информации осведомлённых источников, новое предприятие сможет выпускать по 200 000 электромобилей в год, и уже в следующем Xiaomi собирается использовать его мощности примерно на 50%, выпустив 100 000 электромобилей за год. Всего за ближайшие десять лет компания рассчитывает вложить в сферу производства электромобилей не менее $10 млрд. По некоторым данным, снабжать машины этой марки тяговыми аккумуляторами возьмутся китайские компании CATL и CALB. Первая является мировым лидером по выпуску так называемых LFP-аккумуляторов, вторая замыкает первую тройку китайских поставщиков.

#xiaomi #электромобили #китайские производители
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