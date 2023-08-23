Рискованный шаг для китайской компании.

Если верить Reuters, череда санкций отбила желание привлекать американский капитал не у всех китайских компаний. Принадлежащая китайскому автогиганту Geely марка ZEEKR готовится привлечь на американском фондовом рынке около $1 млрд, оценив тем самым капитализацию одноимённого подразделения примерно в $13 млрд. В феврале ZEEKR уже в рамках очередного раунда финансирования получила от инвесторов $750 млн.

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Источник изображения: Geely

Представители ZEEKR собираются в течение двух недель проехаться до Гонконга, Сингапура, Лондона, Нью-Йорка, Бостона, Калифорнии и некоторых стран Ближнего Востока, чтобы провести переговоры с новыми потенциальными инвесторами. Под этой маркой выпускаются электромобили премиального класса, отличающиеся выдающимися динамическими характеристиками и богатой отделкой салона в сочетании с высокой насыщенностью опциями. В декабре материнская компания Geely призналась, что заявку на IPO в США дочерняя структура ZEEKR уже подала, но этим все подробности и ограничились. Если ZEEKR удастся привлечь планируемый $1 млрд на фондовой площадке США, то это будет крупнейшее IPO китайского эмитента с середины 2021 года. В тот момент Didi удалось разместить в США акции на сумму $4,4 млрд.

Сейчас ZEEKR продаёт три модели электромобилей, младшая стоит $26 042 у себя на родине, в прошлом году марке удалось реализовать 72 000 машин, в этом она собирается выпустить не менее 140 000 штук. Помимо Китая, продукция марки будет продаваться в Казахстане, Нидерландах, Швеции и Израиле. В России или Беларуси её тоже можно купить по неофициальным каналам.