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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На развитие производственной базы Huawei власти КНР готовы потратить $30 млрд
Но вся подобная активность тщательно скрывается от американских чиновников.

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Как сообщает Bloomberg, представляющая интересы в основном американских производителей чипов ассоциация SIA опубликовала презентацию, посвящённую результатам собственного расследования на тему активности компании Huawei Technologies в сфере развития своей производственной базы в условиях американских санкций. Сейчас Huawei располагает двумя купленными у других компаний предприятиями по выпуску компонентов, а три других строятся от лица иных юридических лиц при её непосредственном участии.

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Источник изображения: Bloomberg

Более того, власти КНР и отдельных регионов Поднебесной готовы выделить на поддержку данной деятельности Huawei не менее $30 млрд — больше, чем некоторые западные страны собираются потратить на субсидирование «домашних» проектов по строительству предприятий полупроводниковой отрасли. Связь строящихся в Китае новых предприятий с Huawei тщательно скрывается, поскольку власти США продолжают включать в санкционные списки тех производителей, которые помогают китайскому гиганту получать оборудование и чипы в обход существующих запретов. Некоторые из подозреваемых в связях с Huawei китайских предприятий, например, по документам принадлежат муниципальным фондам. Под подозрение американских исследователей прежде всего попадают компании полупроводникового сектора, действующие в Шэньчжэне и его окрестностях — именно в этом китайском мегаполисе расположена штаб-квартира Huawei Technologies.

Сейчас в Китае строится около 23 новых предприятий, на поддержку которых до 2030 года будет выделено $100 млрд. По оценкам представителей SIA, к тому времени Китай сможет выйти на выпуск половины чипов, необходимых мировому рынку, которые будут производиться с использованием 28-нм и 45-нм технологий. Со временем китайские производители наберутся опыта в этой сфере и смогут перейти на более совершенные техпроцессы даже без доступа к передовому зарубежному оборудованию, как считают американские эксперты.

#полупроводники #сша #huawei #санкции #китайские производители
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