Это не члены тайного общественного движения, а работники умственного труда.

В интервью CNBC глава IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) поделился своими соображениями по поводу влияния систем искусственного интеллекта на рынок труда. Во-первых, он убеждён, что генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели способны сделать работу каждого предприятия более продуктивной. В первую очередь, как ожидает глава IBM, искусственный интеллект коснётся работы так называемых «белых воротничков» — сотрудников, которые заняты интеллектуальным трудом, не контактирующих напрямую с клиентами.

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Источник изображения: CNBC

При этом на своём собственном примере IBM ожидает, что ИИ будет не столько замещать трудовые ресурсы, сколько дополнять их и восполнять вызванные демографическими факторами пробелы. Экономика продолжает нуждаться в повышении производительности труда, а если человеческих ресурсов для поддержания этой тенденции перестанет хватать, на помощь как раз придёт искусственный интеллект. Рабочие специальности распространением искусственного интеллекта будут затронуты в последнюю очередь.

Использование больших языковых моделей, по словам Кришны, значительно упрощает задачу создания систем ИИ под новые сферы применения. Фактически, новую модель можно запускать каждую неделю, и стоимость такой системы по сравнению с началом прошлого десятилетия снизилась в 100 раз. Подобные проекты также требуют значительно меньших человеческих ресурсов. Всё это открывает перед системами ИИ внушительные коммерческие перспективы.