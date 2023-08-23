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Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции NVIDIA успели обновить исторический максимум до публикации квартальной отчётности
А в понедельник они вообще выросли в цене на 8,5%.

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Через сутки появятся официальные данные о финансовых итогах деятельности NVIDIA в минувшем фискальном квартале, но происходившее на фондовом рынке в последние дни можно охарактеризовать фразой «ожидание праздника лучше самого праздника». Биржевые аналитики начали неделю с повышения своих прогнозов по курсовой стоимости акций NVIDIA, что в итоге вчера способствовало её росту до исторического максимума в $481,87 на короткое время, после чего сессия закрылась снижением курса на 2,77%.

Как подчёркивает Bloomberg, с начала года акции NVIDIA выросли в цене на 219%, а соотношение этой цены к удельной прибыли на одну акцию достигло 44 против среднего за десять лет значения 32. Это весьма высокий мультипликатор по меркам отрасли, и любые неудачи NVIDIA могут обернуться серьёзным снижением котировок акций компании.

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Источник изображения: NVIDIA

Напомним, что основной оптимизм инвесторов подогревается ожиданиями роста выручки на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне интереса клиентов к ускорителям для систем искусственного интеллекта. В понедельник акции NVIDIA успели подорожать на 8,5%, в не самой благополучной макроэкономической обстановке они стали тем активом, к обладанию которым стремятся многие инвесторы.

#nvidia #финансы #акции
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