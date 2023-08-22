Компания слишком зависит от Китая.

Агентство Bloomberg смогло выделить в 330-страничном проспекте Arm для инвесторов, который подготовлен для IPO, целых 3500 слов, посвящённых связанных с Китаем рискам для бизнеса этого британского разработчика процессорных архитектур. Начать следует с того, что опосредованно Arm в прошлом фискальном году получила в Китае около 24% всей выручки, и при этом она снижалась относительно предыдущего отчётного периода.

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Источник изображения: Arm

Крупнейшим клиентом Arm является независимая компания Arm Technology Co., собирающая выручку с китайских клиентов. Вместе с пятью другими клиентами она формирует 57% выручки британского холдинга Arm, и такая концентрация выручки создаёт существенные риски.

Американские санкции против Китая тоже представляют угрозу для бизнеса Arm, поскольку местные клиенты без доступа к передовой литографии будут вынуждены покупать лицензии на всё более простые и дешёвые процессорные архитектуры, а это автоматически сократит выручку. Медленное восстановление китайской экономики после прошлогодних локдаунов также ограничивает рост выручки Arm или даже снижает её.