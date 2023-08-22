На китайском рынке компания сталкивается со всё большими трудностями.

На предприятии в Мексике, которое только строится, компания Tesla в ближайшие два года намеревается начать выпуск новой модели электромобиля, но это будет не единственное важное качество новой производственной площадки компании. Как отмечают аналитики DigiTimes Research, участок земли, закреплённый за Tesla в Мексике, по своей площади в 20 раз превышает территорию, занимаемую крупнейшим предприятием компании в Шанхае, которое сейчас выпускает половину всех машин марки.

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Источник изображения: Bloomberg

По мнению экспертов, эта пропорция указывает на готовность Tesla существенным образом наращивать производство электромобилей в Мексике. Даже по официальным данным, местное предприятие получит возможность выпускать по 1 млн машин в год. Мексиканское законодательство позволяет Tesla и её подрядчикам ввозить и вывозить продукцию по льготным таможенным тарифам, многие из компаний уже начали обживаться на новом для себя месте. По мнению представителей DigiTimes Research, рынок электромобилей в США к 2030 году достигнет 8,5 млн штук, для Tesla это является отличной возможностью создать вблизи южных границ страны огромную производственную базу. Сама Tesla рассчитывает к концу десятилетия выпускать по 20 млн электромобилей ежемесячно, по этому потребности американского рынка она вполне сможет покрыть за счёт своих предприятий в Калифорнии, Техасе и Мексике.