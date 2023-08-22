Но добиться желаемого будет не так просто.

На сайте американского производителя памяти Micron Technology появилось упоминание о поданной заявке на участие в программе субсидирования проектов по строительству на территории США предприятий по выпуску чипов, которая предусмотрена так называемым «Законом о чипах», который был подписан президентом страны ещё год назад. На субсидии для строительства профильных чипов было выделено $39 млрд, но распределять их профильные ведомства пока не начали. Между тем, интерес к программе уже проявили 460 не только американских, но и зарубежных компаний.

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Источник изображения: Micron Technology

По некоторым оценкам, подобное соотношение объёма выделяемых средств и соискателей позволяет лишь самым удачливым из них претендовать на 5-15% от требуемых капитальных затрат. В случае с Micron и её двумя запланированными предприятиями в Айдахо и штате Нью-Йорк, речь идёт о суммах около $35 млрд. Правда, на последней из площадок власти штата готовы выделить около $5,5 млрд субсидий из собственных средств, но оставшиеся $14,5 млрд только на первом этапе реализации проекта всё равно представляют серьёзную сумму, а всего за 20 лет компания рассчитывает вложить в данную площадку около $100 млрд. За федеральные субсидии при этом конкурируют и прочие производители чипов: Intel ($50 млрд затрат), Samsung ($25 млрд затрат) и TSMC ($40 млрд затрат). Многие из них вообще не готовы вкладываться в создание локальных предприятий в США без субсидирования со стороны властей.