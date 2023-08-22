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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Шесть из десяти крупнейших производителей чипов сократят инвестиции в выпуск продукции в этом году
Особенно это будет выражено среди производителей памяти.

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Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на данные Omdia, после рекордного с точки зрения капитальных затрат прошлого года ($146 млрд) десять крупнейших производителей чипов в текущем году будут вынуждены сократить их на 16% до $122 млрд, впервые за последние четыре года и максимально за прошедшие десять лет. Отчасти такое решение обусловлено сохранением излишков полупроводниковой продукции, отчасти — медленным восстановлением спроса в Китае.

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Источник изображения: NVIDIA

На подобные меры готовы пойти Intel, TSMC, GlobalFoundries, Micron Technology, SK hynix, а также совместное предприятие Western Digital и Kioxia Holdings, которое выпускает твердотельную память. Samsung Electronics, даром что является крупнейшим производителем памяти в мире, даже в условиях сокращения объёмов производства не готова жертвовать капитальными затратами. К ней присоединятся UMC, Infineon и STMicroelectronics, причём последние две наверняка заточены на развитие производства чипов на территории Европы.

По сравнению с первой половиной 2020 года, балансовая стоимость складских запасов продукции у девяти из десяти крупнейших компаний сектора выросла на 70% до $88,9 млрд, в годовом сравнении прирост составил 10%. Micron и SK hynix в ближайшие кварталы будут сокращать свои капитальные расходы на 40 и 50% соответственно, в августе цены на память DRAM и NAND упали более чем на 40%, восстановление спроса и рост цен теперь прогнозируются только на следующий год. В среднесрочной перспективе спрос на чипы будет расти устойчивыми темпами в сегменте систем искусственного интеллекта, электромобилей и бортовых систем активной помощи водителю.

#аналитика #финансы #полупроводники #инвестиции
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