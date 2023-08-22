И это позволит долгие годы наращивать выручку уверенными темпами.

Буквально пара дней остаётся до публикации квартальной отчётности NVIDIA, но это не уменьшает количество аналитиков, стремящихся отметиться до этого события своим прогнозом по поводу сказочных перспектив бизнеса компании в сфере систем искусственного интеллекта. Представители KeyBanc, например, убеждены, что востребованность экосистемы CUDA в данной сфере практически не оставляет шансов конкурентам, и выручка NVIDIA в серверном сегменте в ближайшие годы будет расти безостановочно.

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Источник изображения: NVIDIA

Аналитики HSBC убеждены, что даже в целом оптимистичные ожидания рынка относительно будущих успехов NVIDIA не учитывают в полной мере способность компании наращивать выручку как во второй половине текущего фискального года, который завершается в январе, так и на протяжении всего последующего фискального года. Большинство экспертов ожидает, что выручка компании по итогам минувшего второго квартала достигнет $11 млрд.