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Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики считают, что экосистема CUDA даёт NVIDIA неоспоримые конкурентные преимущества
И это позволит долгие годы наращивать выручку уверенными темпами.

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Буквально пара дней остаётся до публикации квартальной отчётности NVIDIA, но это не уменьшает количество аналитиков, стремящихся отметиться до этого события своим прогнозом по поводу сказочных перспектив бизнеса компании в сфере систем искусственного интеллекта. Представители KeyBanc, например, убеждены, что востребованность экосистемы CUDA в данной сфере практически не оставляет шансов конкурентам, и выручка NVIDIA в серверном сегменте в ближайшие годы будет расти безостановочно.

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Источник изображения: NVIDIA

Аналитики HSBC убеждены, что даже в целом оптимистичные ожидания рынка относительно будущих успехов NVIDIA не учитывают в полной мере способность компании наращивать выручку как во второй половине текущего фискального года, который завершается в январе, так и на протяжении всего последующего фискального года. Большинство экспертов ожидает, что выручка компании по итогам минувшего второго квартала достигнет $11 млрд.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #акции
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