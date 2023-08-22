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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сделка SoftBank и Vision Fund оценила капитализацию Arm в $64 млрд
Подана официальная заявка на IPO.

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По информации Bloomberg, опубликованная вчера Arm заявка на публичное размещение акций на американской бирже Nasdaq хоть и подтвердила официально само намерение SoftBank продать часть принадлежащих ей акций компании на фондовом рынке, обозначила далеко не все параметры данного мероприятия. Например, до сих пор не конкретизируется, какое количество акций и по какой цене SoftBank собирается распространить среди подписчиков. Зато известно, что помимо четырёх крупных инвестиционных банков, в IPO примут участие ещё 24 подписчика.

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Источник изображения: Arm

Подтверждается и сделка SoftBank с родственным фондом Vision Fund по выкупу 25% акций Arm на сумму $16 млрд. Формально, это позволяет предположить, что капитализация Arm в результате IPO будет оценена в $64 млрд, но SoftBank призывает не торопиться с выводами. Как известно, японская корпорация намеревается сохранить за собой основную часть акций Arm, до 90 %, а в ходе IPO рассчитывает выручить около $8-10 млрд. Эти параметры пока не подтверждены официальными документами. Предполагается, что выход Arm на биржу Nasdaq состоится к середине сентября. Это IPO станет крупнейшим в истории американского фондового рынка в этом году, а также третьим по величине после аналогичных мероприятий Alibaba и Meta, которые смогли привлечь $25 млрд и $16 млрд соответственно.

#arm #акции #softbank #ipo #nasdaq
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