Всего лишь на 12%, хотя в тучные годы это считалось бы резким падением.

Внешнеполитические события вокруг Тайваня в сочетании с не самыми радостными тенденциями в мировой экономике привели к тому, что экспортная выручка острова снижается уже 11 месяцев подряд, но как отмечает Bloomberg, июльское снижение оказалось минимальным с октября прошлого года. Это позволяет робко надеяться, что спрос на промышленную продукцию, на которой специализируются тайваньские предприятия, включая крупнейшего контрактного производителя чипов TSMC, достиг дна и скоро начнёт восстанавливаться.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

По сравнению с июлем прошлого года экспортная выручка по итогам минувшего месяца сократилась на 12% до $48 млрд, как гласит официальная статистика. Это меньше ожидаемого аналитиками снижения на 15,5%. Ещё в сентябре прошлого года экспортная выручка Тайваня начала снижаться, и самое резкое падение продемонстрировала в прошлом полугодии. По прогнозам властей Тайваня, в текущем году ВВП острова вырастет максимум на 1,63%, что является минимальным значением с 2015 года. Экспортная выручка по итогам года вообще упадёт на 9,51%, хотя ранее в прогнозе упоминалось её снижение на 7,27%.