Она по-прежнему должна сократиться на 10% от уровня прошлого года.

Издание DigiTimes успело найти источники слухов о намерениях руководства TSMC пересмотреть прогноз по годовой выручке в сторону ухудшения и тут же их опровергнуть. По данным официальных представителей TSMC, на заявления которых ссылается первоисточник, компания придерживается прежнего прогноза по динамике выручки в этом году, который был предан огласке на июльском квартальном мероприятии.

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Источник изображения: DigiTimes

Напомним, тогда руководство TSMC заявило, что в этом году выручка компании может сократиться на величину до 10%. Это значит, что вместо $75 млрд этот контрактный производитель чипов может завершить год с $67,5 млрд выручки. Напомним, что в июле подобный умеренный пессимизм представители TSMC объяснили тем, что широко обсуждаемый бум систем искусственного интеллекта её бизнеса пока касается не так сильно, и гарантировать устойчивость данной тенденции тоже никто не может.