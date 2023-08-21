Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году HP Inc начнёт поставлять ноутбуки, собранные в Таиланде
И задумается о запуске производства в Индии.

реклама

Как сообщает DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники, уже в следующем полугодии HP Inc. надеется приступить к поставкам ноутбуков, собранных подрядчиками на территории Таиланда. Данное событие ознаменует собой сохранение тенденции на перенос производственных мощностей западными разработчиками электроники с территории Китая. Мигрировать за пределы страны производителей ноутбуков вынуждает не только геополитическая обстановка, но и рост уровня жизни в КНР, который повышает размер оплаты труда рабочих до уровня, при котором уже имеет смысл задуматься о переносе производства в более бедные страны.

реклама

Источник изображения: HP Inc.

HP Inc. также придётся рассмотреть возможность организации сборки ноутбуков в Индии, ведь с первого ноября вступят в силу новые требования властей этой страны, которые ограничат импорт подобной техники. Зарубежных производителей ноутбуков будут постепенно склонять к организации локальных предприятий, как это происходило на протяжении нескольких лет со смартфонами.

#китай #ноутбуки #индия #hp inc #таиланд
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung сокращает своё присутствие в Китае уже не первый год подряд
Apple выразила озабоченность грядущим ограничением на импорт электроники в Индию
Власти Шанхая собираются одобрять инвестиционные проекты иностранных компаний за два часа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
75
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
22
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
18
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
13
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
5
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
13
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
12

Сейчас обсуждают

CrCoNi
14:29
дайте им ещё ракету, пусть пилят
Под Киевом эксперты-криминалисты МВД Украины распиливали ракету болгаркой и погибли при взрыве
Truth Seeker
14:28
Так санкции же нам не страшны
В России выразили обеспокоенность антирыночными мерами Запада
Вадим Кудрявцев
14:26
а разве были сомнения ??.хохол и дебил = синоним
Под Киевом эксперты-криминалисты МВД Украины распиливали ракету болгаркой и погибли при взрыве
Vasijara
14:23
хз что они от нацистов ожидали
Студенты из Индии столкнулись с агрессией украинцев из-за СВО
Артём Николаев
14:21
Не обидно если такова гос. политика. Ещё в 2004г их программа подразумевала передачу ближнего космоса частным компаниям. SpaceX, Blue Origin, Airbus, Boeing и Lockheed Martin. Так эффективнее, чем неп...
«Роскосмос» сообщил о крушении лунной станции «Луна-25»
Никита Асташов
14:18
Понял вообще чё выcpал?
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
tolya21
14:15
Самые романтические комедии на порнхабе:)
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
Truth Seeker
14:14
Начнём с того, в чём был смысл начинать так называемую СВО, если бы не начинали, не было бы и подобных вопросов у вас. Ну и не забываем, что "СВО идёт по плану", а значит и всё перечисленное вами "тер...
Зеленский: Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО
ultrafx
14:11
Так-то 12100 обходит i7-8700K, если что. Даже в много потоке, даже с разгоном. Архитектурно последние процессоры на порядок ушли от прошлых и тянут они сейчас все замечательно.
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
слава янышевский
14:09
А с фига ли месяц выпуска стал неделей?
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем