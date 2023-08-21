И задумается о запуске производства в Индии.

Как сообщает DigiTimes со ссылкой на традиционные отраслевые источники, уже в следующем полугодии HP Inc. надеется приступить к поставкам ноутбуков, собранных подрядчиками на территории Таиланда. Данное событие ознаменует собой сохранение тенденции на перенос производственных мощностей западными разработчиками электроники с территории Китая. Мигрировать за пределы страны производителей ноутбуков вынуждает не только геополитическая обстановка, но и рост уровня жизни в КНР, который повышает размер оплаты труда рабочих до уровня, при котором уже имеет смысл задуматься о переносе производства в более бедные страны.

реклама

Источник изображения: HP Inc.

HP Inc. также придётся рассмотреть возможность организации сборки ноутбуков в Индии, ведь с первого ноября вступят в силу новые требования властей этой страны, которые ограничат импорт подобной техники. Зарубежных производителей ноутбуков будут постепенно склонять к организации локальных предприятий, как это происходило на протяжении нескольких лет со смартфонами.