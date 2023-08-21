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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Шанхая собираются одобрять инвестиционные проекты иностранных компаний за два часа
Это новость про разгон бюрократической машины — ранее на это уходило два дня.

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Успех китайского предприятия Tesla, которое остаётся единственным в КНР, полностью принадлежащим зарубежному инвестору, как отмечает South China Morning Post, вдохновил власти Шанхая на стимулирование дальнейшей экономической активности зарубежных компаний в зоне свободной торговли Линьган, образованной четыре года назад. Площадь первой такой зоны в Шанхае ограничивалась 28,78 кв.км, но в 2015 году она была расширена до 120 кв.км, хотя особой активности зарубежных инвесторов в её пределах замечено не было.

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Источник изображения: Imaginechina

Как поясняют муниципальные власти Шанхая, они готовы одобрять заявки на строительство предприятий зарубежными компаниями в зоне свободной торговли за два часа вместо привычных двух дней. Добавим, что в случае с проектом Tesla местные власти ещё и участвовали в строительстве инженерной инфраструктуры, а также предоставили льготные кредиты на сумму более $1,5 млрд, поэтому нельзя утверждать, что построенное за год предприятие Tesla своей скоростью возведения обязано только самой американской компании. Сейчас шанхайская площадка Tesla собирает более половины всех выпускаемых за год электромобилей этой марки, и столь стремительный успех не даёт покоя китайским чиновникам, грезящим о появлении новых подобных проектов на территории страны.

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