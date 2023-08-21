Оно к тому же ещё и будет погружным.

В 2015 году на Тайване была основана компания XING Mobility, которая специализируется на разработке гоночных электромобилей и компонентов для них. У истоков компании стояли выходцы из тайваньского представительства Panasonic и компании Tesla, поэтому внимание адекватному охлаждению тяговых батарей в ней уделяли изначально. С 2018 года производитель предлагает, как поясняет DigiTimes, гоночные электромобили с погружной системой охлаждения тяговой батареи.

реклама

Источник изображения: XING Mobility

Подобные решения уже давно применяются в серверном сегменте, но представители XING Mobility подчёркивают, что эффективность погружного жидкостного охлаждения в сегменте спортивных электромобилей ещё важнее. Обычный электромобиль даже при наличии высокой максимальной мощности достигает её от силы на пять секунд, а в традиционном режиме эксплуатации ему хватает четверти или трети от максимальной мощности. Со спортивными машинами всё сложнее, они обладают не только более высокой максимальной мощностью, но и чаще её достигают. При этом спортивным электромобилям чаще приходится тормозить с высоких скоростей, и это тоже вызывает нагрев элементов силовой установки, чаще всего участвующих в процессе рекуперации энергии.

Гоночный электромобиль без погружной системы жидкостного охлаждения, по словам представителей XING Mobility, потеряет эффективность силовой установки из-за перегрева уже на третьем круге гонки, продолжительность которой может измеряться 20 кругами. С учётом наличия у многих автопроизводителей амбиций по выпуску скоростных и мощных электромобилей, актуальность использования упоминаемых систем жидкостного охлаждения будет расти не только в этом, но и в следующем году, как считают представители тайваньской компании.