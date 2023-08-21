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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla снимает видео в Исландии к началу поставок электрического пикапа Cybertruck
Зимние условия эксплуатации призваны подчеркнуть достоинства машины.

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По сути, пикап Cybertruck должен стать первым транспортным средством Tesla с более выраженным внедорожным потенциалом, в определённый момент Илон Маск (Elon Musk) в своих традиционных фантазиях даже дошёл до идеи придания машине способности плавать по поверхности воды. Зимние условия эксплуатации являются примером дорожной обстановки, с которой могут столкнуться многие автовладельцы, поэтому Cybertruck в рамках подготовки к началу поставок серийных экземпляров не только прошёл цикл испытаний на снежном полигоне в Новой Зеландии, но и был замечен в Исландии в окружении машин со съёмочным оборудованием.

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Источник изображения: X, CRAR

Как отмечают случайные очевидцы, подобная активность Tesla больше всего похожа на съёмку видеоролика, демонстрирующего способность Cybertruck динамично передвигаться по поверхности ледника. Долгое время компания заявляла, что не рекламирует свою продукцию, но в Китае она была вынуждена нарушить данную традицию, да и видеозаписи из Исландии могут просто предназначаться для предстоящей презентации машины, а не телевизионной или интернет-рекламы. Поставки первых товарных Cybertruck клиентам должны начаться до конца сентября, даже если ими будут сотрудники Tesla, как это обычно принято при запуске продаж новой модели.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #электрический пикап
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