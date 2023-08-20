И дело не только в санкциях США.

Добившись осенью прошлого года права на поставки необходимого своим китайским предприятиям оборудования в условиях новых санкций США, южнокорейская компания Samsung Electronics при этом вынуждена сокращать своё присутствие в КНР, как сообщает Business Korea со ссылкой на финансовую отчётность крупнейшего в мире производителя микросхем памяти. В 2018 году доля Китая в структуре выручки Samsung достигала 32,1%, но к середине текущего года она сократилась почти в полтора раза до 21,7%. Непосредственно выручка Samsung на китайском рынке только в прошлом полугодии упала на 41,5% до $9,4 млрд.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Выручка Samsung от реализации полупроводниковой продукции в Китае по итогам прошлого полугодия сократилась на 49,5% до $4,9 млрд. Неумолимо сокращается и численность штата китайских подразделений Samsung. Если в 2020 году она насчитывала 599 человек, то в прошлом уменьшилась до 477 человек. Само количество связанных с Samsung юридических лиц на территории КНР с 2018 года сократилось с 87 до 65 штук к середине текущего. Санкции США сами по себе не являются главной причиной подобной тенденции. Китайская экономика на текущем уровне развития не может конкурировать с соседними странами по привлекательности условий для организации производства электронных компонентов, поскольку уровень оплаты труда рабочих в КНР давно выше, чем в отдельных регионах Азии.