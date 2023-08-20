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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GM Cruise в два раза сократит количество беспилотных такси в Сан-Франциско из-за возросшего количества инцидентов
Самым громким стал наезд пожарной машины, спешившей по срочному вызову.

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По информации CNBC, дочерняя компания GM Cruise, получившая недавно право предоставлять услуги по перевозке пассажиров на беспилотных такси по всей территории Сан-Франциско, будет вынуждена сократить парк своих прототипов в этом городе в два раза, поскольку на одной лишь уходящей неделе роботизированные таксомоторы оказались участниками сразу нескольких происшествий, а один из них допустил столкновение с пожарной машиной. Непосредственно такси с пассажирами находилось на перекрёстке, пересекая его на разрешающий сигнал светофора, но машина противопожарной службы в тот же момент двигалась в поперечном направлении по срочному вызову, что подразумевает право пренебрегать сигналами светофора. В результате столкновения один из пассажиров такси был госпитализирован с незначительными травмами.

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Источник изображения: Getty Images

Департамент моторных транспортных средств Калифорнии и Cruise договорились о временном сокращении количества эксплуатируемых последней в Сан-Франциско прототипов беспилотных такси до 50 штук в дневное время и до 150 штук в вечернее, пока ведётся расследование причин происшествия. Данное изменение соответствует сокращению парка беспилотных такси в два раза.

Пока же представители муниципальных властей сообщают, что на перекрёстке была ограниченная видимость из-за особенностей застройки этого района, а пожарная машина осуществляла проезд перекрёстка на красный свет не из своей полосы. Этим инцидентом дело не ограничилось. Несколько беспилотных такси Cruise не смогли продолжить движение в районе проведения уличного фестиваля, одна из машин в другом районе застряла в свежем бетонном растворе, а ещё один таксомотор подвергся наезду со стороны автомобиля, пересекавшего перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

#автопилот #gm #cruise #беспилотное такси #сан-франциско
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