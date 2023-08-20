Самым громким стал наезд пожарной машины, спешившей по срочному вызову.

По информации CNBC, дочерняя компания GM Cruise, получившая недавно право предоставлять услуги по перевозке пассажиров на беспилотных такси по всей территории Сан-Франциско, будет вынуждена сократить парк своих прототипов в этом городе в два раза, поскольку на одной лишь уходящей неделе роботизированные таксомоторы оказались участниками сразу нескольких происшествий, а один из них допустил столкновение с пожарной машиной. Непосредственно такси с пассажирами находилось на перекрёстке, пересекая его на разрешающий сигнал светофора, но машина противопожарной службы в тот же момент двигалась в поперечном направлении по срочному вызову, что подразумевает право пренебрегать сигналами светофора. В результате столкновения один из пассажиров такси был госпитализирован с незначительными травмами.

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Источник изображения: Getty Images

Департамент моторных транспортных средств Калифорнии и Cruise договорились о временном сокращении количества эксплуатируемых последней в Сан-Франциско прототипов беспилотных такси до 50 штук в дневное время и до 150 штук в вечернее, пока ведётся расследование причин происшествия. Данное изменение соответствует сокращению парка беспилотных такси в два раза.

Пока же представители муниципальных властей сообщают, что на перекрёстке была ограниченная видимость из-за особенностей застройки этого района, а пожарная машина осуществляла проезд перекрёстка на красный свет не из своей полосы. Этим инцидентом дело не ограничилось. Несколько беспилотных такси Cruise не смогли продолжить движение в районе проведения уличного фестиваля, одна из машин в другом районе застряла в свежем бетонном растворе, а ещё один таксомотор подвергся наезду со стороны автомобиля, пересекавшего перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.