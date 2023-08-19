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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SoftBank выкупила долю акций Arm, принадлежавших Vision Fund
Капитализация Arm оценивается в $64 млрд.

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По данным Reuters и The Wall Street Journal, японская корпорация SoftBank в рамках подготовки к публичном размещению акций Arm в США выкупила принадлежавшие Vision Fund четверть акций этого британского разработчика процессорных архитектур. Подробности сделки должны быть раскрыты в ближайший понедельник, а пока сообщается, что они позволили оценить капитализацию Arm в $64 млрд. Это почти середина диапазона, в который SoftBank рассчитывает уложиться при IPO.

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Источник изображения: Reuters

После выхода акций Arm на биржу Nasdaq корпорация SoftBank теперь рассчитывает сохранить за собой около 90% акций первой из компаний, но выручить на публичном размещении сможет меньше запланированных изначально $8-10 млрд. Напомним, что в 2016 году SoftBank покупала активы Arm за $32 млрд, поэтому удвоение капитализации за прошедшее время можно считать неплохим результатом. В 2017 году 25% акций Arm были проданы дочернему фонду Vision Fund. Теперь они вернулись под прямой контроль SoftBank, и она останется главным акционером Arm даже после нового IPO в сентябре текущего года.

#arm #акции #сделка #softbank #ipo
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