И это ещё по официальным прогнозам, сторонние эксперты настроены более пессимистично.

По данным официальных властей Тайваня, на которые ссылается Bloomberg, местная экономика в этом году вырастет не на 2,04%, как ожидалось ранее, а только на 1,61%. Это уже третье с начала года снижение прогнозируемых показателей, и если ожидания властей оправдаются, то нынешний рост тайваньской экономики станет самым скромным с 2015 года.

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Источник изображения: Synopsys

Прогноз по экспортной выручке ухудшен с 7,27% снижения до 9,51% снижения, а вот потребительские цены вырастут только на 2,14% вместо ранее ожидавшихся 2,26%. Во втором квартале ВВП Тайваня вырос на 1,36% против ожидаемых 1,45%. По оценкам представителей Bloomberg, по итогам текущего года ВВП Тайваня вырастет только на 0,9%, и упомянутые властями 1,61% роста являются более приглядной величиной в свете предстоящих в следующем году президентских выборов. Напомним, что крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC, чьи основные предприятия находятся на Тайване, по итогам года рассчитывает столкнуться со снижением выручки на 10%. Нет ничего удивительного, что вся экономика острова в совокупности вырастет лишь на процент или полтора, если прогнозу суждено сбыться.