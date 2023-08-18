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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC готова снижать цены на свои услуги
Но только в специфических сегментах производства.

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В разгар пандемии нам то и дело приходилось слышать о том, что TSMC собирается в очередной раз повышать цены на свои услуги по контрактному производству полупроводниковых компонентов. При этом капитальные затраты компании приблизились к отметке в $40 млрд за год, прежде чем начали снижаться по мере охлаждения спроса. Тайваньское издание DigiTimes утверждает, что теперь баланс спроса и предложения сместился явно не в пользу TSMC, и последняя вынуждена снижать цены на свои услуги.

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Источник изображения: DigiTimes

Что характерно, речь идёт о сохранившихся в распоряжении TSMC предприятиях, обрабатывающих кремниевые пластины типоразмера 200 мм, которые специализируются на более зрелой литографии. Расценки снижены сразу на несколько ближайших кварталов, поскольку компания не видит предпосылок для скорого восстановления спроса на свои услуги. Передовые техпроцессы TSMC использует на предприятиях, обрабатывающих кремниевые пластины типоразмера 300 мм, и на этом направлении деятельности спрос если и снижается, то избирательно. Например, рынку нужно больше ускорителей вычислений, а вот компонентов для смартфонов и ПК сейчас нужно не так много, чем во время пандемии. Перераспределяя заказы как по ассортименту, так и среди заказчиков, компания TSMC может поддерживать оптимальную загрузку своих передовых производственных линий.

#полупроводники #tsmc #слухи
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