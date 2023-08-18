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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei вряд ли сможет выпустить более 3 млн смартфонов с поддержкой 5G
SMIC просто не располагает достаточными производственными возможностями.

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По данным DigiTimes, ссылающимся на заявления китайских СМИ, компания Huawei уже тестирует как отдельные модемы с поддержкой 5G, так и мобильные процессоры с интеграцией соответствующей функциональности. Свои первые решения такого типа она представила ещё в 2019 году, но с тех пор американские санкции лишили её возможности выпускать такую продукцию на предприятиях TSMC, поэтому за прошедшее с того периода время Huawei была вынуждена искать альтернативы с точки зрения импортозамещения.

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Источник изображения: Synopsys

Одной из немногих остаётся китайская компания SMIC, которая по обходным технологиям способна производить чипы, по своим характеристикам близким к 7-нм. Объёмы выпуска подобных компонентов ограничены в силу целого ряда причин, ведь сама SMIC тоже находится под санкциями США. По этой причине, как считают эксперты, Huawei не сможет выпустить на рынок в ближайшие месяцы более двух или трёх смартфонов новых моделей с поддержкой 5G на основе «импортозамещённых» компонентов. Хорошая же новость заключается в том, что данные тестов говорят о наличии у новых чипов компании приличного уровня быстродействия, почти не уступающего показателям западных флагманов.

#смартфоны #huawei #5g
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